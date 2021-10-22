15:53, 22 Октябрь 2021 | GMT +6
Перечень бесплатных лекарств увеличат в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Перечень бесплатных лекарств за счет бюджета расширят в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Маслихат города Алматы решил внести дополнений в проект решение от 30 октября 2020 года № 497 «О дополнительном предоставлении лекарственных средств».
Бесплатные лекарства за счет бюджета алматинцам теперь будут предоставлять по таким заболеваниям, как:
- Синдром скованного человека- препарат «Октагам»;
- Язвенный колит - препарат «Адалимумаб»;
- Мышечная дистрофия Дюшенна - «Этеплирсен», «Дефлазакорт», «Голодирсен»;
- Муковисцидоз - «Нутриэт Стандарт» стерилизованный 200 мл, «Нутриэт Энергия» 200 мл, «Нутриэт Стандарт» 350 г.
Проект решения размещен на сайте « Открытые НПА « для публичного обсуждения до 4 ноября.