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    15:53, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Перечень бесплатных лекарств увеличат в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Перечень бесплатных лекарств за счет бюджета расширят в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Маслихат города Алматы решил внести дополнений в проект решение от 30 октября 2020 года № 497 «О дополнительном предоставлении лекарственных средств».

    Бесплатные лекарства за счет бюджета алматинцам теперь будут предоставлять по таким заболеваниям, как:

    - Синдром скованного человека- препарат «Октагам»;

    - Язвенный колит - препарат «Адалимумаб»;

    - Мышечная дистрофия Дюшенна - «Этеплирсен», «Дефлазакорт», «Голодирсен»;

    - Муковисцидоз - «Нутриэт Стандарт» стерилизованный 200 мл, «Нутриэт Энергия» 200 мл, «Нутриэт Стандарт» 350 г.

    Проект решения размещен на сайте « Открытые НПА « для публичного обсуждения до 4 ноября.

    Теги:
    Здравоохранение Общество Алматы для mail.ru
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