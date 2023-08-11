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    13:41, 11 Август 2023 | GMT +6

    Переброска техники: в Минобороны предупредили казахстанцев об учениях

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    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках плана подготовки войск в Вооруженных силах РК проводятся занятия по боевой подготовке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Подразделения совершат переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнят практические учебно-боевые задачи. На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях. Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученности военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

    В этой связи, Министерство обороны РК просит граждан не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.
    Теги:
    Вооруженные силы Минобороны РК Учения Астана
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