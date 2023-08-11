Переброска техники: в Минобороны предупредили казахстанцев об учениях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках плана подготовки войск в Вооруженных силах РК проводятся занятия по боевой подготовке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Подразделения совершат переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнят практические учебно-боевые задачи. На полигонах будут проведены тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях. Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученности военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

В этой связи, Министерство обороны РК просит граждан не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.