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    01:29, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Перебросить наркотики в учреждение особого режима пытались в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Очередной факт попытки переброса запрещенных предметов в исправительные учреждения зафиксирован в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В учреждение особого режима УЖД 158/7 департамента уголовно-исполнительной системы пытался перебросить наркотики 51-летний житель Тараза.

    «Сотрудники 1-го отдела полиции УП города Тараза совместно с коллегами из управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области и УЖД 158/7 провели успешную операцию по задержанию лица, который перебросил наркотические средства на территорию исправительного учреждения УЖД 158/7», - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

    По ее словам, утром неизвестный мужчина, замеченный у основного заграждения колонии, закинул на территорию учреждения металлическую емкость, где находились наркотики. В этот момент его и удалось задержать.

    Задержанный был водворен в изолятор временного содержания.

    «В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 297 части 1 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), проводятся дальнейшие следственные мероприятия», – уточнили в правоохранительном ведомстве.

    Напомним, на днях сотрудники учреждения максимальной безопасности ЖД-158/4 департамента УИС по Жамбылской области пресекли попытку передачи запрещённых предметов с помощью дрона, к которому была прикреплена пластиковая бутылка. По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции города Тараза. При вскрытии бутылки выявлено два действующих смартфона. Проводится работа по установлению лица, запустившего аппарат.

    В ведомстве напомнили, что попытка передачи предметов и изделий лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой административную ответственность, согласно пункту 481 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях.


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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