Переболевшим в легкой форме вакцинация нужна - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переболевшим в легкой форме для поддержания стойкого клеточного иммунитета необходима вакцинация. Так считает старший преподаватель кафедры внутренних болезней с курсом нефрологии, гематологии, аллергологии и иммунологии НАО «МУА» Елена Ковзель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Научно обоснованные данные доказывают, что даже на переболевших наших пациентах мы видим снижение антител к третьему-шестому месяцу практически до нулевого значения. Понятно, что клеточный иммунитет, который сохраняется у данных пациентов может быть недостаточно. Однозначно, у переболевших легкой формы для поддержания стойкого клеточного иммунитета необходима вакцинация», - сказала руководитель программы клинической иммунологии, аллергологии и пульмонологии UMS, старший преподаватель кафедры внутренних болезней с курсом нефрологии, гематологии, аллергологии и иммунологии НАО «МУА» Елена Ковзель в ходе брифинга в СЦК.

При этом она отмечает, что нужно проводить оценку состояния здоровья пациента.

«Наличие каких-то инфекций, аутоиммунных заболеваний - нужно обязательно оценить перед вакцинацией. Ответы на вакцину зависят от многих факторов - это генетическая предрасположенность, состояние пациента на момент вакцинации, возраста, гомеостаза и так далее», - добавила эксперт.

Елена Ковзель проинформировала, что вакцины являются генно-инженерными и не выращиваются на куриных эмбрионах.

Она уточнила, что в составе российской вакцины «Спутник V» нет вещества полиэтиленгликоля, которое может вызвать побочные эффекты .

«Полиэтиленгликоль является в какой-то степени веществом, которое может вызвать аллергические реакции. Они наблюдались при испытании двух вакцин (Pfizer, AstraZeneca). Но в составе «Спутника V» нет полиэтиленглюколя. Мы предполагаем, что возможно побочных эффектов не будет. Этап прошедший показал, что таких аллергических реакций не наблюдалось. Но сказать на 100 процентов, что вакцины не дадут побочных эффектов, я сказать не могу. И не скажет никто. Но именно полиэтиленгликоль давал побочный эффект. В «Спутник V» его нет», - отметила Е. Ковзель.