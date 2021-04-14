Переболевшим коронавирусом не стоит откладывать вакцинацию - эпидемиолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Академик клинической и фундаментальной медицины РК, профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ им. Асфендиярова и Казахского медицинского университета непрерывного образования Сакен Амиреев призвал жителей, переболевших коронавирусом и обладающих низкими показателями антител, сделать прививку от коронавируса, так как их «иммунный ответ» слабее, нежели после прохождения вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Профессор Сакен Амиреев рассказал о том, что в целом после прививки иммунитет формируется у 95% людей, они становятся невосприимчивы к коронавирусу.

«Все вакцины вне зависимости, где они были произведены, в России или Казахстане, имеют хороший иммунный ответ, поэтому наша задача разъяснить населению о том, что не стоит бояться вакцинации. Потому что во всем мире пришли к мнению, что необходимо сформировать коллективный иммунитет только при помощи вакцинации», - сказал Сакен Амиреев.

Профессор обратился к скептикам, которые не верят в действенность вакцины. По его словам, еще при создании вакцины от оспы также выступали ее противники. Однако только благодаря массовой вакцинации удалось победить вспышку оспы.

«Недоверие к вакцинации – искусственно создано. Мы должны подходить к этому вопросу цивилизованно и помнить, что человечество массово гибло от инфекций, нежели во время войн. К примеру, мы применяем вакцину БЦЖ от туберкулезного менингита, которая защищает организм от тяжелых проявлений заболевания, а не от самой инфекции. Пока у нас нет эффективного способа защиты от коронавируса, кроме вакцинации», - говорит Амиреев.

По словам Сакена Амиреева, несмотря на проводимую прививочную кампанию, стоит продолжать соблюдать масочный режим и другие методы защиты, пока не будет создан коллективный иммунитет.

Причем переболевшим коронавирусом не стоит откладывать вакцинацию, так как их антитела не являются настолько мощными, как после прививки.

«Действительно, при других заболеваниях у людей вырабатывается иммунитет, но не в случае с коронавирусом. После заболевания КВИ хороший иммунитет не формируется. Многие казахстанцы переболели в тяжелой форме, что доказано клинически. После такие люди могут повторно заразиться, постинфекционные защитные антитела у них слабые. У них формируются клетки памяти, но в то же время антитела снижаются. Пока все мировое сообщество остановилось на двукратном введении вакцины», - говорит Сакен Амиреев.

Спикер отметил, что сам получил первый компонент вакцины, при этом не испытал никаких побочных явлений, в отличие от своей супруги, у которой регистрировалось легкое недомогание. По словам профессора, каждый организм индивидуален, поэтому могут возникнуть некоторые побочные эффекты.