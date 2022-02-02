Переболевшие КВИ могут получить реабилитацию на базе акмолинского центра фтизиопульмонологии
По словам спикера, Акмолинский областной центр фтизиопульмонологии им. К. Курманбаева является одной из первых больниц на передовой борьбы с COVID-19.
«Мы начинали с 25 провизорных коек, но в связи с пандемией инфекционное отделение было увеличено до 135 коек. На сегодня у нас 120 коек, среди них 5 - для детей и 10 коек реанимационного отделения. В отделении трудятся 86 медицинских работников. Это 8 врачей, 36 средних и 39 младших медицинских работников», - поделился Ж. Махашев.
С начала года в отделение поступило 137 пациентов, из них 71 пациент выписан домой, к сожалению, 8 пациентов скончались.
«В отделении получают лечение 79 больных, из них 12 находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Стоит отметить, что из 79 заболевших только 17 были вакцинированы против КВИ. Среди поступивших в реанимацию вакцинированных нет», - пояснил главврач.
Еще одним важным вопросом стало восстановление здоровья пациентов после коронавируса. В связи с этим, с мая 2021 года в центре открыто отделение реабилитации для переболевших COVID-19. Курс лечения - 10 дней. Отделение полностью оснащено всем необходимым для реабилитации больных.
«Уважаемые земляки! Завершая свое выступление, я хочу сказать, что одним из способов уменьшить и остановить пандемию является вакцинация против COVID. Человек, получивший прививку, даже заболев, быстро выздоравливает и становится безопасным для окружающих. В народе говорят «Здоровье – это богатство», поэтому я желаю всем крепкого здоровья. И главное – не забывайте о прививках!» - резюмировал Ж. Махашев.