Перебои с поставками нефтепродуктов на юг страны объяснили в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Асет Магауов рассказал о ситуации с производством и переработкой нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам пяти месяцев, в целом, переработка нефти на заводах Казахстана идет по плану , переработано 6,7 млн тонн нефти. Были небольшие сбои на АНПЗ, вызванные перебоями поставки электроэнергии. В целом, по сравнению с прошлым годом индекс физического объема составляет 109,5% по нефтепереработке. По объемам производства бензина и дизтоплива в районе 5% мы идем выше параметров прошлого года. Выпущено 1 853 000 тонн бензина, 1879 000 тонн дизтоплива», - сообщил Асет Магауов на брифинге в СЦК.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, основными причинами снижения остатков в южных регионах страны являются остановка на ремонт ТОО «ПКОП», а также то, что за 5-6 дней до запуска ТОО «ПКОП» резко сократилась подача заявок со стороны предпринимателей - владельцев заправочных станций на Туркестанскую, Кызылординскую, Жамбылскую области с ТОО «АНПЗ» и ТОО «ПНХЗ» из-за высоких ж/д тарифов по сравнению с ТОО «ПКОП» в ожидании его запуска после ремонта.

Начиная с 13 июня возобновлено производство бензина, последние 5 дней среднесуточное производство составляет 6,5 тыс. тонн.

С 16 июня возобновлено производство дизтоплива, последние 4 дня среднесуточное производство 6 тыс. тонн.

При этом, суточное потребление нефтепродуктов в южных регионах страны составляет: по бензину Аи-92 - 5,31 тыс. тонн, а по дизельному топливу - 5,6 тыс. тонн.

Таким образом, производство нефтепродуктов полностью покрывает текущую потребность. При этом, даже во время ремонта на Шымкентском НПЗ, предприниматели имели возможность приобретать топливо на Атырауском и Павлодарском НПЗ, а в регионе были сформированы запасы нефтепродуктов. Это стандартная практика, заводы каждый год проходят плановые ремонты.

Вместе с тем, были вопросы по своевременной отгрузке ГСМ железнодорожным транспортом, сейчас совместно с АО «НК «КТЖ» ускоряем приоритетную отгрузку на южные регионы. Министерство обеспечивает координацию в сфере производства нефтепродуктов, дальнейшие процессы - это бизнес отношения между предпринимателями. Несмотря на это, в данный момент для минимизации сбоев поставок министерством ведется работа по обеспечению доставки топлива в южные регионы в ручном режиме. Ситуация нормализуется в ближайшее время

В целом по стране по состоянию на 21 июня запасы нефтепродуктов находится на комфортном уровне и составляет: по бензину 195 тыс. тонн + 32, 1 тыс. тонн в резервуарах НПЗ; по дизельному топливу 190 тыс. тонн + 22,7 тыс. тонн в резервуарах НПЗ.