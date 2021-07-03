Перебивавший IMEI-коды с краденых телефонов программист задержан в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Программист, перебивавший IMEI-коды с краденых телефонов, задержан полицией Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данным криминальной полиции, незаконным промыслом 27-летний мужчина занимался в своем доме, расположенном в Турксибском районе города.

«В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено 42 б/у сотовых телефона, ноутбук, два планшета и один персональный компьютер, с помощью которого подозреваемый изменял идентификационные (IMEI) коды абонентского устройства. Кроме того, установлено, что при реализации своего преступного умысла злоумышленник использовал специальную компьютерную программу. Действия задержанного квалифицированы ст. 213 УК РК. Проводятся оперативные мероприятия по установлению истинных владельцев изъятых цифровых устройств», – информировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.



