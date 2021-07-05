Перебегавшую дорогу женщину сбили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Женщину, перебегавшую дорогу, сбили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел напротив рынка «Байсат». Видео с места аварии появилось в социальных сетях.

По информации департамента полиции города Алматы, ДТП произошло 4 июля около 15 часов дня.

«Водитель - гр.А , управляя автомобилем «Митсубиси», следовал по улице Северное кольцо в южном направлении, совершил наезд на пешехода, которая пересекала улицу Северное кольцо в восточном направлении. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Данный факт находится в производстве УП Жетысуского района», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.