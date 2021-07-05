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    11:49, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Перебегавшую дорогу женщину сбили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Женщину, перебегавшую дорогу, сбили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел напротив рынка «Байсат». Видео с места аварии появилось в социальных сетях.

    По информации департамента полиции города Алматы, ДТП произошло 4 июля около 15 часов дня.

    «Водитель - гр.А , управляя автомобилем «Митсубиси», следовал по улице Северное кольцо в южном направлении, совершил наезд на пешехода, которая пересекала улицу Северное кольцо в восточном направлении. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Данный факт находится в производстве УП Жетысуского района», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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