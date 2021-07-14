Перцовый баллончик распылил в лицо водителю и пассажирам маршрутки мужчина в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ- Очевидец конфликта рассказал, что водитель «Ларгуса» не выпустил маршрутный автобус №8 с автобусной остановки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой Город».

- Началось выяснение отношений. Закончилось тем, что водитель «Ларгуса» начал распылять перцовое средство из баллончика на водителя автобуса, и в итоге пострадали еще 2 сидящие впереди девушки, - рассказал мужчина.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО данный факт подтвердили.

- 10 июля в 14.30 46-летний мужчина, находясь возле остановки общественного транспорта по пр. Абулхаир хана, из хулиганских побуждений распылил перцовый баллончик. Он также нанес телесные повреждения 49-летнему водителю маршрутного автобуса. У водителя был диагностирован химический ожог 1 степени. После осмотра он был отпущен домой. По данному факту заведено уголовное дело по ст. 293 ч.1 УК РК «Хулиганство», - пояснили в пресс-службе полиции.

В управлении здравоохранения отметили, что в детскую больницу были доставлены две девушки 16 лет и мальчик 7 лет. После осмотра они были направлены на амбулаторное наблюдение.