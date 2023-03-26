Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Перчаточных кукол из старых мягких игрушек шьет карагандинка

Автор:  
Агата Мухамеджанова
26 Марта 2023, 14:48
Перчаточных кукол из старых мягких игрушек шьет карагандинка

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мягкие кошечки, мишки, зайки и другие их игрушки оживают в руках карагандинки Татьяны Красновой. Мастерица шьет перчаточных кукол из вторсырья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Необычное хобби появилось у Татьяны семь лет назад. Первых кукол она сшила для детского сада «Балбобек», который посещал ее маленький сын Леонид. Куклы не только стали актерами театра для дошкольников, но и помогали детям на занятиях по развитию речи.

«Опыта у меня не было совсем. Понимала, как сшить перчатку, а вот что делать с головами? Воспитательница группы, куда ходил сын, собрала целый пакет старых мягких игрушек. Они-то и пошли в дело. Я разработала несколько выкроек, которые в процессе модернизировала. После пошива первых игрушек решила дать объявление. Раз понадобилось одному детскому саду, значит куклы-перчатки нужны и другим детям», – сказала Татьяна.

photo

Сейчас игрушки Татьяны востребованы в детских центрах, садах и школах. Получает она и индивидуальные заказы.

Мастерица не имеет специального образования. Но при этом у нее есть навыки шитья на машинке, может сама сшить одежду по выкройке.

Для создания кукол-перчаток использует пошаговые инструкции из интернета. Сегодня у Татьяны есть помощница. Возвращать игрушкам вторую жизнь помогает ее 7-летняя дочь Пелагея.

«Для работы мне нужен фетр, дополнительная фурнитура, ткани и бывшие в употреблении мягкие игрушки. Как-то я встретила объявление, что принимают старые джинсы. Подумала, а почему бы не объявить сбор игрушек, которые лежат у многих дома мертвым грузом. Они ведь еще могут послужить детям. Конечно, я могу сделать голову перчаточной игрушке сама. Но мне хочется, чтобы как можно больше старых игрушек получили вторую жизнь», – отметила рукодельница.

photo

Бывает, что игрушки попадают к Татьяне в хорошем состоянии и использовать их для создания кукол ей жалко. Тогда она колдует над ними и придает им вид новых. Одному подклеит глаз, другому подошьет бочок, ну а кто-то просто получит от неё новый шарфик.

«Я курирую карагандинский клуб любителей-спортсменов. Как-то проводили конкурс рисунков. И вот детям-победителям мы вручили игрушки, которые уже были когда-то в употреблении. Я лишь немного привела их в соответствующий вид. Думаю, что получить такой приз им было не обидно. Игрушки выглядели как новые. Вообще, у меня в планах оформить такие игрушки по-особенному. Назвать проект «Вторая жизнь» и сделать соответствующие бирочки. Тогда будет всем понятно, что игрушка не новая, но вполне может приносить радость своему обладателю. Кстати, моя дочь с радостью возится с игрушками б/у», – добавила мастерица.

photo

Есть у Татьяны и еще одна задумка. Она хочет бесплатно помочь с кукольным театром одному из карагандинских детских домов. И не просто отреставрировать и сшить новых персонажей, а показать там сказку вместе с единомышленниками из спортивного клуба.

Старые мягкие игрушки для Татьяны Красновой принимают в компании «Вторсырье Караганда». Недавно она забрала отсюда уже вторую партию – около 13 кг. Акция продолжается. Карагандинцы могут принести ненужные им игрушки в пункты сбора вторсырья. Это могут быть любые персонажи в любом состоянии размером до 50 см. Помимо игрушек, можно поделиться остатками разного вида тканей, пряжи, лент.

photo
photo


Карагандинская область   Общество   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай