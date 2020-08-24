Перчатки школьникам надевать не обязательно – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов прокомментировал распространяемую в социальных сетях информацию о том, что школьников обяжут надевать перчатки во время учебы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы заверить вас, что перчатки детям надевать не обязательно. Это фейковая информация, которая гуляет в социальных сетях, это не соответствует действительности», - заявил Багдат Коджахметов во время онлайн брифинга в СЦК.

Маски же, по его словам, детям во время уроков носить надо.

«Потому что дети, хоть и реже болеют, чем взрослые (по статистике видим, что процент низкий), тем не менее являются переносчиками этих болезней и могут заразить людей более старшего возраста, людей, которые входят в группу риска», - пояснил представитель Минздрава.

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