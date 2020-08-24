Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 28 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Перчатки школьникам надевать не обязательно – Минздрав

24 Августа 2020 15:47
Поделиться:
Перчатки школьникам надевать не обязательно – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов прокомментировал распространяемую в социальных сетях информацию о том, что школьников обяжут надевать перчатки во время учебы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Провизорные госпитали в 8 районах Туркестанской области выписали последних пациентов с пневмонией
Штрафов на 92 млн тенге за полгода наложили госинспекторы Минсельхоза Кавасаки-подобный синдром и перчатки для школьников – в Минздраве ответили на актуальные вопросы В провизорных стационарах Шымкента освобождено 90% койко-мест

«Хотелось бы заверить вас, что перчатки детям надевать не обязательно. Это фейковая информация, которая гуляет в социальных сетях, это не соответствует действительности», - заявил Багдат Коджахметов во время онлайн брифинга в СЦК.

Маски же, по его словам, детям во время уроков носить надо.

«Потому что дети, хоть и реже болеют, чем взрослые (по статистике видим, что процент низкий), тем не менее являются переносчиками этих болезней и могут заразить людей более старшего возраста, людей, которые входят в группу риска», - пояснил представитель Минздрава.

Ранее председатель правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Риза Боранбаева рассказала о так называемом Кавасаки-подобном синдроме у детей.


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Безопасность   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив