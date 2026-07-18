Пептидная терапия для похудения: что говорит Минздрав РК о безопасности популярных уколов

Косметологические клиники в Казахстане все чаще предлагают так называемую «пептидную терапию» для снижения веса. Однако, как заявили в Министерстве здравоохранения РК, зарегистрированные в стране препараты группы GLP-1 не имеют официальных показаний для похудения, а применять их можно только по назначению врача, передает корреспондент агентства Kazinform.

Косметологические клиники в Казахстане все чаще предлагают так называемую «пептидную терапию» для снижения веса. Однако, как заявили в Министерстве здравоохранения РК, зарегистрированные в стране препараты группы GLP-1 не имеют официальных показаний для похудения, а применять их можно только по назначению врача, передает корреспондент агентства Kazinform.

Что такое GLP-1

В Минздраве пояснили, что GLP-1 или глюкагоноподобный пептид-1 — это природный гормон, который вырабатывается кишечником после приема пищи. Он сигнализирует поджелудочной железе о необходимости выработки инсулина, что помогает снизить уровень сахара в крови после еды.

Кроме того, GLP-1 замедляет опорожнение желудка, что помогает регулировать аппетит, создавая ощущение насыщения на более длительное время.

На основе этого гормона разработаны агонисты рецепторов GLP-1 — препараты, которые почти два десятилетия применяются для лечения сахарного диабета второго типа. Часть из них была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для лечения ожирения.

Какие пептиды разрешены в Казахстане

В Минздраве сообщили, что в Казахстане зарегистрированы препараты группы GLP-1, однако ни один из них не имеет официального показания для снижения или контроля веса.

— В государственном реестре лекарственных средств РК имеются препараты, являющиеся аналогами глюкагоноподобныхпептидов-1. Однако терапевтические показания по контролю веса, включая снижение и поддержание веса отсутствуют, — говорится в ответе ведомства на официальный запрос агентства.

Сейчас в Казахстане зарегистрированы препараты «Виктоза» (лираглутид), «Трулисити» (дулаглутид), «Семавик» (семаглутид) и «Лираглутид-Биокон» (лираглутид). Все они показаны для лечения сахарного диабета второго типа и отпускаются только по рецепту врача.

Показания для снижения веса у них отсутствуют. Как пояснили в Минздраве, это связано с тем, что в регистрационных досье этих препаратов нет данных, подтверждающих их безопасность и эффективность именно для контроля массы тела.

При этом ведомство перечислило препараты, которые были одобрены FDA для контроля веса и лечения ожирения. Это Wegovy (семаглутид), Zepbound (тирзепатид), Fundayo (орфорглипрон) и Saxenda (лираглутид).

Какие риски назвали в Минздраве

В ведомстве напомнили, что применение любых лекарственных препаратов без назначения врача, учета противопоказаний и клинических протоколов лечения представляет прямую угрозу жизни и здоровью.

Отвечая на вопрос о безопасности препаратов GLP-1, в министерстве сообщили, что они доказали эффективность при лечении сахарного диабета второго типа и в целом не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вместе с тем, среди возможных побочных эффектов могут наблюдаться реакции в месте инъекции, головная боль, назофарингит, а в отдельных случаях сообщалось об остром повреждении почек. Однако в Минздраве заявили, что для окончательной оценки долгосрочной безопасности необходимы дополнительные исследования.

Ранее мы разбирались, могут ли Ozempic и Wegovy вызывать слепоту. Ответ на запрос корреспондента от производителя можно прочитать здесь.