Pepsi представила новый логотип напитка

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Компания PepsiCo представила новый логотип напитка Pepsi в преддверии своего 125-летия. Об этом сообщила газета USA Today, передает МИА «Казинформ».

На новом товарном знаке выполнена надпись Pepsi жирным шрифтом черного цвета, помещенная в круг с красной, белой и синей волнообразными полосами и черным контуром. По словам главного дизайнера PepsiCo Мауро Порчини, новый логотип должен «придавать больше энергии, уверенности и смелости».

Как сообщается, компания начала разрабатывать обновленную торговую марку несколько лет назад, опираясь на дизайн 70-80-х, который, согласно опросам, до сих пор пользуется популярностью у потребителей. «Нашей задачей было взять что-то, что было частью нашего наследия и нашего прошлого, и привнести в настоящее и будущее,» - отметил директор PepsiCo по маркетингу Тодд Каплан.

Продажи напитка в упаковке с обновленным дизайном начнутся осенью этого года в США и Канаде и в 2024 году в других странах.