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Пену в Иртыше исследовала лаборатория после жалобы жителей Павлодара
27 Июля 2022 21:54

Пену в Иртыше исследовала лаборатория после жалобы жителей Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Управление недропользования Павлодарской области заверило, что превышений «по химическим показателям» не обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По жалобе на пену в реке Иртыш, которая ранее была опубликована в социальных сетях, лабораторией департамента экологии осуществлен выезд с целью общего анализа воды реки Иртыш, - сообщили прессе в управлении недропользования Павлодарской области. - По результатам исследований, проведенных лабораторией департамента экологии, превышений по химическим показателям не обнаружено».

В управлении со ссылкой на гидрологов добавили, что пена образована на водной глади порывами ветра.

«Никаких экологических проблем в этом нет», - подчеркнули в пресс-службе управления недропользования Павлодарской области.


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