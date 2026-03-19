Пентагон запрашивает $200 млрд на продолжение военной операции в Иране

По информации газеты The Washington Post, Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить обращение в Конгресс о выделении свыше $200 млрд. При этом часть чиновников считает, что данный запрос имеет низкие шансы на одобрение законодателями.

Отмечается, что предполагаемая сумма значительно превышает текущие расходы на воздушную кампанию и направлена, прежде всего, на срочное наращивание производства основных видов вооружений, израсходованных в ходе ударов по тысячам целей за последние три недели.

Как сообщили источники, на которые ссылается издание, в течение последних двух недель министерство обороны предлагало несколько вариантов финансирования, окончательный объем запроса пока не определен.

Ожидается, что обсуждение инициативы может вызвать серьезные политические разногласия в Конгрессе. Поддержка среди общественности остается ограниченной, а представители Демократической партии выступают с резкой критикой. В свою очередь, республиканцы в целом поддерживают идею дополнительного финансирования, однако пока не выработали четкую стратегию его утверждения, включая преодоление необходимого порога голосов в Сенате.

Ранее президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял о намерении сократить участие США в зарубежных конфликтах и критиковал расходы на поддержку Украины. По данным американских структур, к декабрю Конгресс одобрил около $188 млрд на эти цели.

В министерстве обороны США отказались от комментариев, а представители Белого дома пока не ответили на запрос СМИ.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В Белом доме заявили о ракетной и ядерной угрозе, исходящей от Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал цели в Израиле и американские объекты в ряде стран региона.

Директор Экономического совета Белого дома заявил, что общие расходы США на военные действия против Ирана на данный момент оцениваются в $12 млрд. По информации Пентагона, военные удары США по Ирану в первые два дня операции обошлись американским налогоплательщикам в колоссальные $5,6 млрд.