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Пентагон получил сотни новых сообщений об НЛО и неопознанных явлениях

19 Декабря 2022, 21:43
Пентагон получил сотни новых сообщений об НЛО и неопознанных явлениях

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Новое управление Пентагона, созданное для отслеживания сообщений о неопознанных летающих объектах, получило «несколько сотен» новых сообщений, но пока не имеет доказательств инопланетной жизни, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

«Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить, что какой-либо из объектов имеет инопланетное происхождение», - сообщил заместитель министра обороны по разведке Рональд Моултри.

На вопрос, представляют ли феномены угрозу национальной безопасности США, глава Управления по разрешению аномалий во всех областях (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) доктор Шон Киркпатрик ответил «да», но Р.Моултри добавил, что любой несанкционированный объект в запретной зоне или вблизи нее - военная база, тренировочный полигон и т.д. - будет считаться враждебным, пока он не будет идентифицирован.

AARO был создан в июле т.г. после более чем годичного внимания к неопознанным летающим объектам, которые военные пилоты наблюдали, но иногда неохотно о них сообщали, чтобы не вызвать насмешек.

Управление отвечает за отслеживание неопознанных объектов в небе, под водой, в космосе, а также поиска потенциального объекта, способного перемещаться из одной области в другую.

В июне 2021 года канцелярия директора национальной разведки сообщила, что в период с 2004 по 2021 год произошло 144 наблюдения неопознанных объектов, 80 из которых были зафиксированы несколькими датчиками. С тех пор «у нас появилось гораздо больше отчетов», - сказал Ш.Киркпатрик.

Фото: Иван Чолаков/ FOTODOM


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