Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Восточно-Казахстанская область

Пенсию в Казахстане и России получала жительница Алтая

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Ноября 2022, 19:00
Пенсию в Казахстане и России получала жительница Алтая

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - Пенсию от двух стран получала предприимчивая жительница Алтая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Почти год женщина получала пенсионные выплаты как с казахстанской, так и с российской сторон. Сотрудники миграционной службы ВКО выявили очередной факт двойного гражданства. Установить нарушителя удалось стражам порядка района Алтай при проведении сверки с районным акиматом. Полицейские выяснили, что в прошлом году 74-летняя жительница Алтая оформила паспорт гражданина Российской Федерации. Однако не сообщила об этом органам внутренних дел или загранучреждениям Республики Казахстан, тем самым нарушив закон.

Более того, почти год женщина получала пенсионные выплаты как с казахстанской, так и с российской сторон. За использование казахстанских документов иностранка привлечена судом района Алтай к административной ответственности по статье 496 часть 2 КоАП РК, в виде штрафа 200 МРП. В данное время казахстанские документы изъяты, также зарегистрирована утрата гражданства Казахстана.


Фото: polisia.kz


Восточно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО