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    09:54, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Пенсий на 1,3 трлн тенге выплатили казахстанцам с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С января по июнь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено более 410,8 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 928,9 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    По состоянию на 1 июля 2021 года численность пенсионеров составляет более 2 млн 239 тыс. человек.

    В июне 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 222,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 68,2 млрд тенге, солидарной пенсии – 154,1 млрд тенге.

    Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июля 2021 года составил 99 898 тенге.

    В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

    При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

    «Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 года и более она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума», - пояснили в ведомстве.


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