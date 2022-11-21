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Пенсионный взнос работодателей в Казахстане отложат еще на год

21 Ноября 2022, 12:08
Пенсионный взнос работодателей в Казахстане отложат еще на год
21 Ноября 2022, 12:08

Пенсионный взнос работодателей в Казахстане отложат еще на год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Введение обязательных пенсионных взносов работодателя решено отложить еще на год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте «Открытые НПА».

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения», разработанный Министерством труда и социальной защиты населения, внесен на рассмотрение парламентариев.

Напомним, что в соответствии с Посланием Президента РК от 2 сентября 2019 года, обязательные пенсионные взносы работодателя должны были ввести с 2023 года. Однако, чтобы не допустить роста финансовой нагрузки на работодателей, предлагается вводить ОПВР поэтапно с 2024 года.

Ставка взноса составит:

- 1,5% – с 2024 года;

- 2,5% – с 2025 года;

- 3,5% – с 2026 года;

- 4,5% – с 2027 года;

- 5% – к 2028 году.


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