Пенсионный возраст, итоги январских событий и рост КВИ – обзор событий в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошедшая неделя в Казахстане ознаменовалась несколькими значимыми событиями, которые активно обсуждаются в обществе. Среди актуальных тем - погибшие в январских событиях, снижение пенсионного возраста и коронавирус, который показывает прирост по заболеваемости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В четверг после совместного заседания палат Парламента, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила , что государственные органы работают над обсуждением вопроса по снижению пенсионного возраста казахстанцев. Вопрос положительно или отрицательно не решен, но он на обсуждении.

Министерство труда и социальной защиты внесло предложение по изменению параметров базовой и солидарной пенсий, в частности специалисты предлагают повысить базовый размер пенсии.

В экономической сфере внимание граждан привлекла новость-комментарий Нацбанка об укреплении курса рубля к тенге, дошедшего до своего исторического максимума.

«Обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США. Рынок тенге/рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования, что связано с торговым дисбалансом между РФ и РК, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Российскую Федерацию за тенге. Этим обуславливается низкий спрос на тенге в РФ, в отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли», - сказали в пресс-службе Нацбанка РК.

За неделю на политической арене тоже происходили важные события.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Ашхабад для участия в шестом Саммите глав прикаспийских государств.

Главы государств говорили о транзитном потенциале Каспийского моря на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде, где Президент РК предложил создать прикаспийский продовольственный хаб. По словам Касым-Жомарта Токаева существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – на более 9%.

О необходимости повышения транзитного потенциала страны говорили и на заседании Совета отечественных предпринимателей, которое провел Премьер-Министр РК Алихан Смаилов. На повестку заседания вынесли вопросы экономической и транспортной политики. В рамках первого вопроса повестки министр национальной экономики Алибек Куантыров презентовал проект экономической политики.

Ключевой задачей новой политики является построение открытой и свободной модели развития, направленной на максимальное раскрытие потенциала всех экономических агентов, обеспечение социального равенства и рыночное распределение доходов через предпринимательство, поощрение и защиту честной конкуренции.

Также на этой неделе Генпрокуратура озвучила некоторые итоги январских событий. В суд направили 392 уголовных дела, осуждено 445 человек.

По официальным данным, 6 человек погибли от пыток в результате январских событий в Казахстане. Ранее сообщалось, что в те дни скончалось 238 человек. 8 сотрудников КНБ находятся под арестом по обвинению в пытках. Всего подозреваемыми по делу о пытках в ходе январских событий в Казахстане признано 15 человек, из них 9 находятся под арестом.

По мнению уполномоченного по правам человека в РК Эльвиры Азимовой, все сведения о погибших в результате январских событий в Казахстане должны быть информативными и содержательными, а не просто формального характера.

О ситуации с коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом за неделю показывает рост. За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом рост заболеваемости КВИ на этой неделе по сравнению с прошлой произошел в 2,9 раза. Ситуация некритичная, но врачи рекомендуют усилить вакцинацию населения. Для введения масочного режима поводов нет, считает глава Минздрава Ажар Гиният.

Вице-премьер РК Ералы Тугжанов также заявил, что масочный режим могут вернуть в случае роста больных COVID-19, но на сегодняшний день ситуация в стране по коронавирусу стабильная.

«Вакцинация — это главный вопрос, пока критической ситуации нет. Но масочный режим могут вернуть в случае активизации и роста больных. Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть», - сказал Ералы Тугжанов.

В целом неделя в стране выдалась спокойной и завершается на праздничной ноте, так как сегодня казахстанцы отмечают Национальный день домбры. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с этим днем и пожелал, чтобы домбра всегда занимала самое почетное место в каждом доме.

Национальный день домбры утвердили в 2018 году Указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Праздник призван консолидировать общество вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности. В прошлом году на концерте, посвященном Национальному дню домбры, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот праздник прославляет самобытное искусство нашего народа, имеющее глубокие исторические корни.

«Казах и домбра – неразлучные понятия. Домбра – священный инструмент, о котором с древности слагаются легенды. Нет казаха, не знающего происхождения кюя «Ақсақ құлан» («Хромой кулан»). Священная домбра всегда передавалась из поколения в поколение. Казахи считают этот музыкальный инструмент талисманом, запечатлевшим летопись веков. Говоря современным языком, это наш национальный бренд», – сказал Президент.

По его словам, величественные звуки двух струн хранят музыкальное наследие Великой степи и тайны наших предков. Наш народ через кюи передавал свои радости и печали, мечты и надежды. Глава государства подчеркнул, что нет казахов, которых не вдохновляли бы звуки домбры, а мелодия этого инструмента звучит везде, где живут наши соотечественники. Сегодня благородное наследие покоривших всю степь кюйши – это наше бесценное духовное достояние.