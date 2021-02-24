Пенсионный аннуитет: сколько средств должно быть на счету

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» Айдар Нургазинов рассказал об основных условиях для оформления пенсионного аннуитета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году для оформления договора пенсионного аннуитета 55-летний мужчина должен был иметь около 12 млн. тенге пенсионных накоплений, а женщина в 52 года должна была иметь более 15 млн. тенге», - сказал Айдар Нургазинов на брифинге в СЦК.

По его словам, в 2021 году, после вступления в силу вышеупомянутых поправок, для заключения договора пенсионного аннуитета 55-летнему мужчине достаточно иметь 6,7 млн. тенге накоплений в ЕНПФ, а женщине 9,0 млн тенге.

«В случае, если у человека накопилось в ЕНПФ 12 млн. тенге, он может перевести 7 млн в КСЖ, а оставшиеся 5 млн использовать на обозначенные законом цели, при этом обеспечить себе пожизненные ежемесячные выплаты пенсионных накоплений с 55 лет, не дожидаясь пенсионного возраста», - заключил спикер.