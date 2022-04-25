Пенсионные взносы казахстанцев за год выросли на 28%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 1 апреля 2022 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 13 трлн тенге. За год, с 01.04.2021 года по 01.04.2022 года, сумма увеличилась на 380,5 млрд тенге или на 3 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,6 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев составил 2,6 %). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 376,6 млрд тенге (произошло увеличение на 19,2 %), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 1,8 млрд тенге.

За три месяца 2022 года вкладчики ЕНПФ внесли на 84,6 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 апреля 2022 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме порядка 383,5 млрд тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2021 года на 28 %. Из общего объема взносов 94,9% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ – 364,1 млрд тенге (рост за последние 12 месяцев 28%), по ОППВ поступило 19,1 млрд тенге (рост 38%), 304 млн тенге (рост 87%) было перечислено по ДПВ.

Помимо взносов самих вкладчиков прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 апреля 2022 года составил 295,8 млрд тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 апреля 2022 года составило 11,7 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 10 868 993 единицы. Далее идут счета, сформированные за счет ОППВ, 562 481 ед., количество счетов за счет ДПВ в ЕНПФ сейчас 69 188 ед.

С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил 886,7 млрд тенге, большую часть составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на цели улучшения жилищных условий и лечение - 822,1 млрд тенге. Выплаты по возрасту – 26,8 млрд тенге. Выплаты по наследству составили - 16,9 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 12,0 млрд тенге, переводы в страховые организации составили порядка 6,9 млрд тенге, выплаты на погребение – 1,4 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 0,6 млрд тенге.

Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 372 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила 707 326 тенге.