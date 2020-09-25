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Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ превысили 12,2 трлн тенге

Автор:  
Данияр Дауталиев
25 Сентября 2020, 12:22
Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ превысили 12,2 трлн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пенсионные накопления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» с начала текущего года увеличились на 1,4 трлн тенге или 13%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 1 сентября текущего года общая сумма пенсионных накоплений превысила 12,2 триллиона тенге.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 11,9 трлн тенге или 97,6% от общего объема накоплений. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 294 млрд тенге (2,4%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) превысила 2 млрд тенге (0,02%).

На счета вкладчиков с начала года поступили пенсионные взносы в общем объеме 685,6 млрд тенге, что превысило показатель 8 месяцев предыдущего года на 8%.

Выплаты с начала года составили 117,5 млрд тенге, большая часть которых приходилась на выплаты по возрасту (39,5 млрд тенге), по выезду на ПМЖ за пределы РК (23,3 млрд тенге), переводы в страховые организации (31,5 млрд тенге), наследникам (19,8 млрд тенге), на погребение (2,4 млрд тенге).

С начала года по состоянию на 1 сентября на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 871,9 млрд тенге чистого инвестиционного дохода, что на 443,1 млрд тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что за 8 месяцев 2019 года чистый инвестиционный доход составил 428,8 млрд тенге.


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