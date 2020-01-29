Пенсионные накопления: в Минтруда рассчитали порог достаточности для женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты РК Биржан Нурымбетов рассказал о подсчетах порога достаточности для получения возможности целевого использования пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Например, 30 летний-мужчина, которому ЕНПФ рассчитал порог достаточности 6 млн 695 тысяч. Это означает, что он 33 года до 63 лет еще будет работать, и дальше еще 17 лет ему хватит этих денег, чтобы он пожизненно получал выплаты из накопительной системы как минимум не меньше, чем минимальная пенсия в стране. Она сегодня 38 636 тенге», - сказал Биржан Нурымбетов.

По его словам, порог достаточности у женщин выше.

«Это в связи с тем, что у женщин возраст дожития больше на 5 лет – 22 года. И естественно, чтобы накопить до пенсионного возраста и еще 22 года, требуется большая сумма. Поэтому в 30 лет, если у мужчины (порог достаточности - прим. ред. ) 6,7 млн, то такого же возраста женщине порог достаточности нужен 9,6 млн тенге», - добавил министр.

Напомним, сегодня было озвучено предложение по внедрению возрастной градации для определения порога достаточности при использовании пенсионных накоплений. Таким образом, в случае принятия соответствующего законопроекта порог достаточности для 30-летнего казахстанца составит 6,7 млн тенге.