Пенсионные накопления: у четверти заявителей достаточно средств для покупки жилья без ипотеки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова прокомментировала неофициальные заявления банков о том, что цена при использовании пенсионных для покупки жилья будет выше, чем при приобретении квартиры традиционными способами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы к этому относимся отрицательно, я много выступала в соцсетях и призывала к голосу разума. Из примерно 80 тысяч заявок, которые мы уже обработали и получили деньги из ЕНПФ, 40% пошло на погашение займов. Это 30 тысяч заемщиков. Процентов 50 из них - это коммерческие банки второго уровня, часть «погасились» у нас в «Отбасы банке». Касательно тех, кто хочет приобрести (жилье - прим. авт.) – здесь интересная статистика, все ожидали бум ипотечных заявок», - сказала Ляззат Ибрагимова в эфире «Проекта 20:21».

По ее словам, сейчас 20 тысяч заявок идет способом прямого выкупа.

«Это значит, что у человека есть достаточная сумма для осуществления сделки без ипотеки. Было очень много вопросов касательно того, можно ли передавать наличными ту часть суммы, которая имеется у граждан и не является пенсионными накоплениями. Как такового запрета нет, но мы, как Единый оператор по использованию денег, у нас средства единовременной выплаты с пенсионных накоплений полностью идут безналичным расчетом», - отметила спикер.

«То есть, мы напрямую либо продавцу, либо строительной компании, либо банку перечисляем эти средства. Но нигде сам вкладчик и сам получатель не будет тем же лицом. Поэтому мы рекомендуем эту оставшуюся часть перечислять также безналичным расчетом, прежде всего, для истории платежей», - пояснила Л. Ибрагимова.