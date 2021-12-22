Пенсионные накопления: сколько средств могут снять казахстанцы на лечение зубов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Досрочное снятие пенсионных накоплений в целях лечения зубов прокомментировала председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как объяснила Ляззат Ибрагимова, в пакет документов на лечение зубов входит договор с клиникой и счет на оплату.
«Внутри самые дорогие процедуры – это имплантация. В принципе, чек на 17 млн тенге с учетом того, что протезирование, наличие швейцарского или израильского импланта, допустим, если это 17-18 имплантов он является достаточно реалистичным», - сказала Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в СЦК.
«Само наличие зубов и количество новых имплантов мы проверить не можем. Поэтому мы доверяем вкладчику, который посчитал, что лечение зубов для него важно. Я поддерживаю это. Зубы — это очень важный фактор, влияющий на ЖКТ, на будущее состояние, в том числе внешнюю форму. Поэтому люди приносят счета, благодарят нас и мы видим, что все происходит достаточно законным путем», - заявила Ляззат Ибрагимова.
Напомним, председатель правления АО «Отбасы банк» ранее Ляззат Ибрагимова рассказала об изменениях в правилах использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.
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