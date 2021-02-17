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Пенсионные накопления: о требованиях к управляющим компаниям рассказали казахстанцам

Автор:  
Акбота Кузекбай
17 Февраля 2021, 17:34
Пенсионные накопления: о требованиях к управляющим компаниям рассказали казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала февраля текущего года Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принято 10 постановлений, регламентирующих вопросы передачи пенсионных накоплений в частное управление. Об этом сообщила заместитель председателя Агентства Мария Хаджиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В начале года введены в действие поправки в Закон РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», которые предоставляю вкладчикам ЕНПФ право передавать часть своих пенсионных накоплений под управление частным управляющим компаниям.

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева рассказала о требованиях к управляющим компаниям, в управление которых может быть передана часть пенсионных накоплений казахстанцев.

«Передать пенсионные накопления можно будет компаниям, имеющим лицензию на управление инвестиционным портфелем, собственный капитал в размере не менее 3 млрд тенге, опыт управления активами клиентов в течение последних трех лет в размере не менее 5 млрд тенге, а также не имеющих фактов убыточной деятельности в течение двух последних лет», - рассказала Мария Хаджиева в ходе онлайн-брифинга Агентства.

Среди качественных критериев, как отметила зампредседателя Агентства, можно выделить отсутствие фактов нарушения пруденциальных нормативов в течение последних 6 месяцев, отсутствие неисполненных мер надзорного реагирования, санкций, а также наличие крупного участника у управляющего.

«Агентство на ежемесячной основе будет формировать список или реестр частных управляющих компаний, соответствующих требованиям нормативно-правового акта и допущенных к управлению пенсионными активами. Список управляющих компаний, исходя из данных на 1 февраля опубликован на сайте Агентства. Включение управляющей компании в данный список означает, что управляющая компания будет оказывать услуги по управлению пенсионными активами. Но однако, решение должно приниматься самой компанией и ее акционерами, поскольку управляющие компании – это частный бизнес и бизнес-решения относятся к их компетенции. Для передачи пенсионных накоплений в управление данным компаниям им необходимо будет дополнительно заключить договоры на доверительное управление и кастадиальное обслуживание», - пояснила М. Хаджиева.

По ее словам, договор на доверительное управление заключается непосредственно с ЕНПФ.

«Вкладчик сможет ознакомиться с перечнем управляющих компаний, заключавших договор на доверительное управление пенсионными активами и инвестиционными декларациями, предлагаемыми этими компаниями на интернет-ресурсе ЕНПФ.

Инвестдекларации этих компаний также будут содержать структуру инвестпортфелей. Выбор управляющей будет осуществляться самим вкладчиком из перечня компаний, включенных в реестр, опубликованный на сайте ЕНПФ. Для этого вкладчику необходимо в ЕНПФ обратиться с заявлением о выборе управляющей компании на передачу этой компании пенсионных накоплений в управление. В дальнейшем ЕНПФ будет представлять интересы вкладчиков во взаимоотношении с выбранной управляющей компанией», - отметила зампредседателя Агентства.

Она также проинформировала, что стратегия инвестирования пенсионных активов будет определяться самой управляющей компании в рамках инвестиционной декларации с учетом установленных Агентством требований к перечню фининструментов, которые могут быть инвестированы пенсионные активы.


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