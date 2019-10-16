Пенсионные накопления на жилье – депутат призвал изучить сингапурский опыт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Айкын Конуров призвал активнее изучить международный опыт для использования пенсионных накоплений в целях финансирования покупки жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По последним статистическим данным, средняя сумма накоплений у большинства наших граждан в настоящее время составляет 1 миллион тенге. В любом случае вкладывать в жилье можно будет лишь часть пенсионных средств, т.е. значительно меньше миллиона. Понятно, что итоговая сумма мало чем поможет при решении жилищного вопроса большей части наших граждан.

Тем не менее, очень важно, чтобы исполнение поручения не свелось в итоге к установлению пороговой суммы накоплений, недоступной для подавляющего большинства вкладчиков, и на этом тема была забыта. Судя по интересу наших граждан, она гораздо глубже и острее», - сказал Айкын Конуров в депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны Аскара Мамина.

По его словам, пенсионные накопления и жилье – это два основополагающих компонента социального благополучия и стабильности.

«Недвижимость следует рассматривать как финансовую гарантию, так же, как и пенсионный счет. Использование пенсионных накоплений для приобретения жилья – проблема, волнующая все страны, в том числе развитые, с устоявшимися пенсионными системами и рынками недвижимости, высокими доходами населения. Если обратиться к успешному опыту управления пенсионными активами и другими фондами во благо общества, то наиболее яркий пример - Сингапур. В этом городе-государстве системы жилищных сбережений, медицинского страхования, образовательных сбережений и пенсионных накоплений, фактически, объединены. Всем управляет Центральный резервный фонд, который тем самым отвечает за базовые социальные нужды населения», - отметил депутат.

Он подчеркнул, что у каждого работника в этой стране есть 3 счета, на которые идут отчисления работодателя: общий, специальный, медицинский и сберегательный. При этом, львиная доля отчислений поступает на общий счет, с которого средства могут быть использованы для приобретения недвижимости, покрытия расходов на образование.

«По достижении 55-летнего возраста появляется дополнительный счет – непосредственно для пенсионных выплат. С общего и специального счета туда перечисляют средства. Их общий размер должен быть не ниже обязательного минимального порога. Иными словами, государство берет на себя функцию финансового планирования, чтобы человек мог и жилье купить, и без средств на пенсии не остаться. Сейчас 80% сингапурцев живут в квартирах, построенных этой организацией. Вернемся теперь к Казахстану. Учитывая слабые перспективы национальной валюты, что является главным фактором недоверия к пенсионной системе, нам очень важно предложить населению интегрированную систему социального обеспечения. У нас вроде бы есть все компоненты, как и в других странах: жилищно-сберегательная система, образовательные депозиты, обязательное социальное страхование, пенсионная система, медицинское страхование. Но по отдельности все это работает малоэффективно, а последние данные по выплатам бонусов и неудачному размещению пенсионных накоплений усиливают напряженность в обществе», - заявил мажилисмен.

А. Конуров также обратил внимание на то, что в Казахстане не сформировался единый и эффективный подход к социальным гарантиям достойной жизни.

«Если опять обратиться к статистике (средняя сумма накоплений в настоящее время составляет 1 миллион тенге), то накопления каждого по отдельности вкладчика вопрос не решат. Зато общий размер активов ЕНПФ уже превышает 10,3 триллиона тенге и ежедневно растет. Поэтому логично искать консолидированное решение, т.е. через централизованные инвестиции в строительство», - заключил мажилисмен.