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Пенсионные накопления казахстанцев за год выросли более чем на 853 млрд тенге

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Августа 2022, 09:56
Пенсионные накопления казахстанцев за год выросли более чем на 853 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 августа 2022 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 13,7 трлн тенге. За год сумма выросла на 853,7 млрд тенге, или 6,7%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 13,3 трлн тенге. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 404,6 млрд тенге, сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) - около 2,9 млрд тенге.

Входящие потоки, в частности, взносы в этом году продолжают увеличиваться. За семь месяцев 2022 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме около 952,4 млрд тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2021 года на 29%, или на 211,6 млрд тенге. Рост произошел по всем видам взносов. Из общего объема взносов 95,3% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ – 907,4 млрд тенге (рост за последние 12 месяцев 28%), по ОППВ поступило 43,6 млрд тенге (рост 37%). 1,5 млрд тенге (рост 293%) было перечислено по ДПВ.

Значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 августа 2022 года составил около 501,1 млрд тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 августа 2022 составило 12 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 10 889 461 единица. Количество счетов, сформированных за счет ОППВ - 577 104 единицы, ИПС по учету ДПВ равняется 342 988 единицам.

С начала года ЕНПФ выплатил свыше 1 триллиона тенге. Большую часть выплат составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение - 858 млрд тенге. Выплаты по возрасту составили 64,2 млрд тенге, выплаты по наследству - 38,4 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 29,5 млрд тенге, в страховые организации переведено около 15,4 млрд тенге, выплаты на погребение - 3,2 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 1,4 млрд тенге.

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 812 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты 707 326 тенге.


Экономика   ЕНПФ   Пенсия  
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