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Пенсионные накопления казахстанцев выросли до 12,5 трлн тенге

Автор:  
Данияр Дауталиев
30 Октября 2020, 11:20
Пенсионные накопления казахстанцев выросли до 12,5 трлн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пенсионные накопления вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда по состоянию на 1 октября составили 12 519,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За январь-сентябрь 2020 года накопления увеличились на 1 718,9 млрд тенге, или на 15,9%.

«За январь-сентябрь 2020 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 1 080,5 млрд тенге до 5 414,2 млрд тенге на 1 октября 2020 года. Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 октября 2020 года составило 11 млн счетов», - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

Сумма пенсионных выплат за январь-сентябрь 2020 года составила 138,5 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 октября 2020 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (44,7% и 25,6% от общего объема пенсионных активов, соответственно).


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