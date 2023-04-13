Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Пенсионные накопления казахстанцев превысили 15 триллионов тенге

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Апреля 2023, 14:31
Пенсионные накопления казахстанцев превысили 15 триллионов тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 марта 2023 года, пенсионные накопления на индивидуальных счетах вкладчиков ЕНПФ достигли 15,1 трлн тг. По сравнению с аналогичной датой прошлого года объём пенсионных накоплений вырос сразу на 11,4%, или на 1,5 трлн тг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Рост показателя сформировался за счёт входящих потоков в виде взносов, а также за счёт инвестиционного дохода.

Рост накоплений наблюдается по всем видам взносам. Так, сумма накоплений по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) выросла на 11,1%, до 14,7 трлн тг, что составляет 97% всех накоплений казахстанцев. Пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) увеличились на 21% за год, до 466,4 млрд тг. При этом наибольший прирост (более чем в 2 раза за год) продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объём которых составил 3,8 млрд тг.

В региональном разрезе наибольший объём пенсионных накоплений был сформирован в Алматы: 2,8 трлн тг, или 18,5% от всего объёма по республике. Следом идёт столица: 1,4 трлн тг. Замыкает топ-3 Карагандинская область: 1,2 трлн тг.

В первую пятёрку регионов, лидирующих по сумме пенсионных накоплений, также вошли Шымкент (1,2 трлн тг) и Восточно-Казахстанская область (832,5 млрд тг).


Экономика   ЕНПФ   Пенсия   Экспертиза  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
Какой будет погода в период посевной в СКО
Какой будет погода в период посевной в СКО
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области