Пенсионные накопления казахстанцев достигли 10,8 трлн тенге: рост за год составил 15%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пенсионные накопления казахстанцев за год увеличилась на 15% - до 10,8 трлн тенге , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 января 2020 года составили 10 800,5 млрд тенге, увеличившись за 2019 год на 1 422,9 млрд тенге, или на 15,2%, сообщили в Национальном банке РК.

За январь-декабрь 2019 года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 641,8 млрд тенге до 4 333,7 млрд тенге на 1 января 2020 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионных накоплений) на 1 января 2020 года составило 10,1 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за 2019 год составила 210,2 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 января 2020 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (40,4% и 28,3% от общего объема пенсионных активов соответственно).