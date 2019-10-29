Пенсионные накопления казахстанцев достигли 10,4 трлн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пенсионные накопления казахстанцев достигли 10,4 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

По состоянию на 1 октября 2019 года, общая сумма пенсионных накоплений составила 10,4 трлн тенге, из них: по ОПВ (обязательные пенсионные взносы) - 10,2 трлн тенге; по ОППВ (обязательные профессиональные пенсионные взносы) - 233,6 млрд тенге; по ДПВ (добровольные пенсионные взносы) - 1,9 млрд тенге.

Прирост пенсионных накоплений с начала года составил 1,04 млрд тенге или 11%, в том числе за счет поступлений по всем видам пенсионных взносов в размере 714,3 млрд тенге, за счет чистого инвестиционного дохода в размере 481,9 млрд тенге, при этом выплаты составили 154,2 млрд тенге.

В отчетном периоде открыто 308,5 тысяч индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ, из них 273,6 тысяч счетов за счет ОПВ. Из них 64% ИПС открыты вкладчиками в возрасте до 30 лет. Средняя сумма ежемесячного обязательного пенсионного взноса за рассматриваемый период составила 17 149 тенге.

Количество активных вкладчиков за 9 месяцев 2019 года составило 6,1 млн человек, в том числе сделавших 6 и более взносов – 4,6 млн человек. (За весь 2018 год количество активных вкладчиков составило 6,4 млн человек, в том числе сделавших от 6 до 12 взносов – 4,96 млн человек).

Чистый инвестиционный доход, зачисленный на ИПС вкладчиков, за январь-сентябрь 2019 года составил 481,9 млрд тенге. При этом, доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8,4% при инфляции 5,3% за аналогичный период, что в свою очередь свидетельствует о реальной положительной доходности пенсионных активов.

С начала года пенсионные выплаты составили 154,2 млрд тенге. Средняя сумма ежемесячных выплат по графику составила 21 022 тенге, при этом максимальная сумма выплаты составила 514 666 тенге.