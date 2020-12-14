Пенсионные накопления граждан увеличились на 20% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 ноября 2020 года пенсионные накопления граждан в ЕНПФ составили 12,6 трлн тенге — на 19,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост наблюдается по всем видам пенсионных вкладов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Напомним: пенсионные накопления включают в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход.

С начала года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объёме 867,9 млрд тенге, что превысило показатели за 10 месяцев 2019 года на 67,1 млрд, или 8%. Поступающие на индивидуальные пенсионные счета пенсионные взносы инвестируются доверительным управляющим пенсионными активами — Национальным Банком Республики Казахстан — в различные финансовые инструменты.

По итогам десяти месяцев текущего года на счета вкладчиков был зачислен инвестиционный доход в размере 1,1 трлн тенге— почти в 2 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Тем временем доходность пенсионных активов для вкладчиков ЕНПФ за последние 12 месяцев составила 10,88% при инфляции в размере 7,10%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам составила 3,78%.

В структуру инвестиционного дохода по пенсионным активам входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, и другие.

В целом инвестиционный доход, обеспеченный Национальным Банком РК с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил порядка 4,6 трлн тенге. На отчётную дату доля чистого инвестиционного дохода в общем объёме пенсионных накоплений составляет 34,5%. Если же брать период со дня основания самой накопительной пенсионной системы Казахстана в 1998 году, то чистый инвестиционный доход превысил отметку в 5,4 трлн тенге, что составляет 42,8% в общем объёме пенсионных накоплений граждан. Столь существенная доля инвестиционного дохода говорит о его ключевой роли в формировании накоплений казахстанцев.

Для минимизации рисков, а также для получения и поддержания доходности Национальный Банк на постоянной основе проводит диверсификацию инвестиционного портфеля пенсионных активов. К примеру, в текущем году инвестиции в ГЦБ РК выросли до 5,7 трлн тенге, или 45,3%, при этом в аналогичном периоде прошлого года их доля составляла всего 38,2%. В свою очередь, доля депозитов в иностранных банках выросла до 4% (годом ранее — 2,8%), ценных бумаг международных финансовых организаций — до 3,4% (годом ранее — 2,9%). Тем временем доля ЦБ организаций РК сократилась за год с 30,1% до 26,2%, ГЦБ иностранных государств — с 14,5% до 6,3%.

Пенсионные активы находятся в сохранности. Инвестиции в финансовые инструменты с минимальным уровнем риска, с рейтингом ценных бумаг / эмитента по международной шкале от «ААА» до «BBB−», составляют порядка 84,61% инвестиционного портфеля; с рейтингом по международной шкале от «ВВ+» до «В−» — 11,73%; ниже шкалы «В−» и фининструменты без рейтинговых оценок — всего 0,55% и 3% соответственно.

Проведённые НБ РК меры не только сохранили пенсионные вложения граждан в кризисный период, но и позволили сгенерировать рекордную сумму доходов, что позволяет утверждать: инвестиционная стратегия Нацбанка разумна и эффективна.