+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пенсионные активы начали восстанавливаться – Нацбанк

11 Августа 2021 11:21
Поделиться:
Пенсионные активы начали восстанавливаться – Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об увеличении пенсионных активов сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше 66 тысяч квартир сдано в эксплуатацию за 7 месяцев
Спрос на дезинфицирующие средств стимулировал объем производства химической промышленности  - Мининдустрии В южных областях Казахстана сохраняется процесс маловодья – Минсельхоз В обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция

«Пенсионные активы ЕНПФ за июль т.г. увеличились на 42 млрд тенге, или 0,3%, до 12,8 трлн тенге. Темп изъятий гражданами части пенсионных накоплений замедлился в 5,3 раза», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, количество исполненных заявок граждан на 31 июля т.г. составило 403 тысячи на сумму 1 685 млрд тенге, из них 98,2% направлено на улучшение жилищных условий.

«Инвестиционный доход пенсионных активов с начала т.г. составил 821 млрд тенге. В результате обеспечена доходность на уровне 6,5% при инфляции 5,3%, за 12 месяцев – 10,6% при инфляции 8,4%», - заключил глава Нацбанка.



Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Свыше 66 тысяч квартир сдано в эксплуатацию за 7 месяцев
Спрос на дезинфицирующие средств стимулировал объем производства химической промышленности  - Мининдустрии
В южных областях Казахстана сохраняется процесс маловодья – Минсельхоз
В обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция
Популярное
1 Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
2 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
3 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
4 Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
5 Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
6 «Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане
Читайте также
Более 700 млрд займов выдано по программе «Экономика простых вещей»
Объем безналичных транзакций вырос в 2,3 раза в РК
Как заработают школы в Нур-Султане в новом учебном году
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
Хранившего марихуану мужчину задержали в Туркестанской области
«Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив