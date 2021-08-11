Пенсионные активы начали восстанавливаться – Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об увеличении пенсионных активов сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные активы ЕНПФ за июль т.г. увеличились на 42 млрд тенге, или 0,3%, до 12,8 трлн тенге. Темп изъятий гражданами части пенсионных накоплений замедлился в 5,3 раза», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, количество исполненных заявок граждан на 31 июля т.г. составило 403 тысячи на сумму 1 685 млрд тенге, из них 98,2% направлено на улучшение жилищных условий.

«Инвестиционный доход пенсионных активов с начала т.г. составил 821 млрд тенге. В результате обеспечена доходность на уровне 6,5% при инфляции 5,3%, за 12 месяцев – 10,6% при инфляции 8,4%», - заключил глава Нацбанка.



