Пенсионные активы начали восстанавливаться – Нацбанк
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об увеличении пенсионных активов сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пенсионные активы ЕНПФ за июль т.г. увеличились на 42 млрд тенге, или 0,3%, до 12,8 трлн тенге. Темп изъятий гражданами части пенсионных накоплений замедлился в 5,3 раза», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.
По его словам, количество исполненных заявок граждан на 31 июля т.г. составило 403 тысячи на сумму 1 685 млрд тенге, из них 98,2% направлено на улучшение жилищных условий.
«Инвестиционный доход пенсионных активов с начала т.г. составил 821 млрд тенге. В результате обеспечена доходность на уровне 6,5% при инфляции 5,3%, за 12 месяцев – 10,6% при инфляции 8,4%», - заключил глава Нацбанка.
- Свыше 66 тысяч квартир сдано в эксплуатацию за 7 месяцев
- Спрос на дезинфицирующие средств стимулировал объем производства химической промышленности - Мининдустрии
- В обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция
- В южных областях Казахстана сохраняется процесс маловодья – Минсельхоз
- Более 700 млрд займов выдано по программе «Экономика простых вещей»
- Объем безналичных транзакций вырос в 2,3 раза в РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана