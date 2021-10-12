Пенсионные активы ЕНПФ увеличились с начала года - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы ЕНПФ на конец сентября составили 13,1 трлн тенге, увеличившись на 1,5% с начала года. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные активы ЕНПФ на конец сентября текущего года составили 13,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 194,3 млрд тенге или 1,5%. На отчетную дату количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 491,7 тысяч на сумму 1,9 трлн тенге, из которых 97,5% приходится на решение жилищных вопросов», - сообщил в ходе заседания Правительства Ерболат Досаев.

По итогам 9 месяцев текущего года получена доходность в размере 8,9% при инфляции 6,2%. Таким образом, как отметил глава Нацбанка, с начала года для вкладчиков ЕНПФ обеспечена реальная доходность в размере 2,7%.

Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию на золотовалютных резервах страны. Так, по данным Нацбанка, золотовалютные резервы на конец сентября составили 35,6 млрд долларов, снизившись с начала месяца на 1,2 млрд долларов.

«Портфель золота снизился на 0,8 млрд долларов за счет падения цены на золото на 4,6% до 1731 долларов за унцию в результате роста доходностей казначейских облигаций США на фоне сигналов ФРС США о сворачивании масштабной программы стимулирования.

Активы в свободно конвертируемой валюте снизились на 0,4 млрд. долл. США преимущественно за счет снижения остатков на корреспондентских счетах.

Валовые международные резервы составили 90,6 млрд долларов», - проинформировал Ерболат Досаев.

Ранее глава Нацбанка сообщал о снижении активов Национального фонда снизились в результате коррекции рынка.