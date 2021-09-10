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Пенсионные активы ЕНПФ увеличились на 6% за год

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Сентября 2021, 13:43
Пенсионные активы ЕНПФ увеличились на 6% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К августу текущего года пенсионные активы ЕНПФ составили 12,8 трлн тенге — на 6,3% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Активы формируются за счёт пенсионных взносов, а также инвестиционного дохода.

Инвестиционный доход занимает в сумме активов существенную долю. В целом инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил свыше 5,5 трлн тенге. На 1 августа 2021 года доля чистого инвестиционного дохода в общем объёме пенсионных накоплений составила 36,1%.

В целях повышения эффективности управления пенсионными активами инвестиционный портфель диверсифицируется. Если рассматривать структурные изменения, то к концу июля текущего года наблюдалось уменьшение доли следующих финансовых инструментов: государственных ценных бумаг (с 43,2% до 38,8%), облигаций (с 26,4% до 22,3%) и ГЦБ иностранных государств (с 11,1% до 9,3%). В свою очередь, доли депозитов в иностранных банках, ценных бумаг международных финансовых организаций, а также акций заметно выросли.

Благодаря разумной инвестиционной политике вкладчики получают существенный объём инвестиционного дохода на свои счета. По итогам семи месяцев текущего года инвестиционный доход по пенсионным активам ЕНПФ составил 821,4 млрд тенге — на 5,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (776,6 млрд тенге).

В целом пенсионные накопления граждан инвестируются в надёжные финансовые инструменты. Финансовые инструменты с минимальным уровнем риска, с рейтингом ценных бумаг / эмитента по международной шкале от «ААА» до «BBB−» составляют 85,4% инвестиционного портфеля, от «ВВ+» до «В−» — 5,55%, ниже «В−» — всего 0,561%. Финансовые инструменты с рейтингом по национальной шкале «kzBB+» составляют 0,135%, без рейтинговых оценок — 8,354%.


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