12 Мая 2022 11:36

Пенсионные активы ЕНПФ составили 12,9 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Нацбанка, доходность пенсионных активов за последний год составила 8% в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пенсионные активы ЕНПФ составили 12,9 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода с начала года составил около 136,5 млрд тенге, пенсионных взносов – 524 млрд тенге, пенсионных выплат – 89,6 млрд тенге», - сообщил в ходе заседания Правительства Галымжан Пирматов.

По сведениям Национального банка, доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8%.

«При этом, с точки зрения устойчивости накопительной пенсионной системы целесообразно рассматривать показатели доходности и инфляции на более длительном горизонте времени. Так, например, доходность пенсионных активов за последние 3 года и 5 лет в годовом выражении составляет 9,25% и 9,44% при инфляции 8,96% и 7,64% соответственно», - сказал Г. Пирматов.

Ранее сообщалось, что риски волатильности тенге еще сохраняются из-за неопределенности геополитической обстановки. При этом спрос на иностранную валюту снизился в Казахстане в апреле.



