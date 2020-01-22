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Пенсионные активы ЕНПФ на 1 января составили почти 10,8 трлн тенге

22 Января 2020 14:19
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Пенсионные активы ЕНПФ на 1 января составили почти 10,8 трлн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) представили обзор инвестиционной деятельности фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По состоянию на 1 января 2020 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 10 798,31 млрд тенге», - говорится в обзоре инвестиционной деятельности фонда.

По состоянию на 1 января средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,1% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 8,7% годовых, в иностранной валюте – 3,2% годовых.

Основную долю в портфеле пенсионных активов ЕНПФ занимают ГЦБ РК, стоимость которых за отчетный месяц уменьшилась на 19,19 млрд тенге и составила 4 368,01 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 40,45%.

Стоимость государственных ценных бумаг иностранных государств составила 1 235,06 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 11,44%.

Стоимость облигаций международных финансовых организаций составила 361,70 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 3,35%.

Стоимость вкладов в банки второго уровня РК, имеющих средневзвешенный срок погашения 4,64 лет, за отчетный месяц уменьшилась на 0,44 млрд тенге и составила 254,91 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,36%.

Стоимость вкладов в иностранных банках составила 328,42 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 3,04%.

Стоимость депозитов в Национальном банке РК составила 138 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 1,28%.

Стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК составила 1 604,96 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 14,86%.

Стоимость облигаций банков второго уровня РК составила 1 183,29 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 10,96%.

Стоимость облигаций иностранных эмитентов квазигосударственного сектора составила 232,5 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,15%.


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Ключевые слова: ЕНПФ,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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