Пенсионные активы казахстанцев превысили 20 трлн тенге

По состоянию на 1 августа пенсионные активы казахстанцев на пенсионных счетах в ЕНПФ превысили 20,26 трлн тенге, продемонстрировав рост за семь месяцев почти на 2,4 трлн тенге (или на 13,4%). За год пенсионные активы выросли на 3,9 трлн тенге (или 23,7%). Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы ЕНПФ, 96,32% накоплений казахстанцев образованы за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), объем которых на 01.08.2024 г. составил порядка 19,5 трлн тенге (прирост за год — 23%, с начала года — 12,8%).

Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 618,14 млрд тенге, увеличившись за год на 19,6%, с начала года — на 8,7%. Самый большой прирост (47% за год, 26,2% — с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 6,7 млрд тенге.

С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей) поступают дополнительные средства — обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За семь месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила около 120,5 млрд тенге.