Пенсионеры смогут прикрепиться к поликлинике, просто написав заявление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для решения возникших проблем по получению государственной услуги «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» по распоряжению Министерства здравоохранения прикрепление некоторым категориям граждан разрешено в бумажном формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.

«Согласно поручению вице-министра здравоохранения РК всем медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, необходимо с 1 октября 2019 года до внесения изменений в НПА осуществлять прикрепление в бумажном формате для следующих лиц: пенсионеры, инвалиды, опекуны, назначенные по закону инвалиду с детства (физические лица данной категории могут быть и совершеннолетними), а также опекуны или попечители, патронатные воспитатели и другие заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством РК заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка (законные представители), осужденные, отбывающие срок в колониях, студенты, военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся в иностранных государствах, дома малютки, сирот, престарелых, оформляющих прикрепление по доверенности», - говорится в сообщении профильного ведомства.

То есть теперь, для того чтобы прикрепиться к поликлинике, письменное заявление могут написать пенсионеры, инвалиды, опекуны или попечители, патронатные воспитатели и законные представители детей, студенты, военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся за границей, представители детей, находящихся в домах малютки, сирот, престарелых, а также лица, оформляющие прикрепление по доверенности и осужденные, пояснили в фонде.