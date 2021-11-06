Пенсионеры смогут бесплатно обучаться на курсах в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Теперь изучение ряда дисциплин станет доступно для пенсионеров Акмолинской области. Уникальная возможность бесплатно постичь азы английского и немецкого, садоводства, компьютерной грамотности, лечебной физкультуры и многого другого появилась у пожилых слушателей курсов КУ им. Ш Уалиханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кокшетау открылся «Серебряный университет». Так назвали программу обучения для пенсионеров ее организаторы.

«Кокшетауский университет им. Ш Уалиханова в 2021-2022 учебном году в рамках концепции «lifelong learning» предлагает бесплатную программу «Серебряный Университет», которая направлена на расширение привычных форматов обучения и формирование более широкого поля для самореализации представителей третьего поколения», - отметил ректор КУ им. Ш Уалиханова Марат Сырлыбаев.

«Серебряный университет» – инновационная форма социального обслуживания, предусматривающая оказание услуг по раскрытию возможностей и потребностей граждан пожилого возраста. Основными целями его станут повышение качества жизни и социальной активности представителей старшего поколения региона, а также укрепление их физического и душевного состояний. «Серебряный университет» поможет создать благоприятные условия для успешной адаптации пожилых людей в современной жизни, для самообразования и самосовершенствования, формирования и развития среды общения, активизации творческого потенциала и сохранения позитивного отношения к жизни. Кроме того, благодаря ему, будет осуществляться пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня физической активности и коммуникативных навыков пожилых людей.

«На протяжении нескольких лет мы тоже занимались подобными проектами через госсоцзаказ, но этого мало, потому как желающих в этом возрасте людей в Кокшетау очень много. Понятно, что сидеть дома в четырех стенах не очень приятно, пенсионерам хочется общаться, развиваться», - подчеркнул важность проекта руководитель отдела занятости и социальных программ города Кокшетау Кали Ахметов.

В «Серебряном университете» пенсионеры смогут изучить английский язык: базовый уровень А1, А2; физиотерапию и лечебную физкультуру; садоводство; русский язык: уровень В1; немецкий язык: базовый уровень А1, А2; искусство, а также повысить свою компьютерную и цифровую или правовую и финансовую грамотность.

Основные направления университета серебряного возраста, по словам организаторов, - передача собственного опыта, знаний и получение навыков и умений, ориентированных на самообслуживание и социальную активность.