Пенсионеры прошлись скандинавской ходьбой в Алматы в честь 30-летия Независимости РК
Спортивное мероприятие организовано центром активного долголетия по Турксибскому району города Алматы.
«Сегодняшнее спортивное мероприятие посвящается 30-летию Независимости нашей страны. В нем участие приняли тридцать человек. Наш центр активного долголетия предоставляет услуги пенсионерам. Этот проект существует с 2018 года. У нас в районе центр открылся в 2019 году. К нам ходят люди старшего поколения от 60-ти лет и выше. Как вы видите, пенсионеры активно занимаются скандинавской ходьбой, лечебной физкультурой, йогой. В центре также предоставляется консультация врачей, психологов, юристов. По проекту у нас запланировано 100 человек в день. Часть из них занимаются в парке, часть ходят в парк Сейфуллина, часть ходят в сам центр», - рассказал руководитель центра активного долголетия по Турксибскому району Самат Бисенов.
Сегодня в центре активного долголетия задействованы 15 инструкторов по разным направлениям. По скандинавской ходьбе их трое.
«За полтора года работы нашего центра пенсионеры очень довольны. Улучшилось их здоровье, самочувствие в целом. Они нашли здесь много хороших знакомых. Двери нашего центра открыты всем желающим старшего поколения, которые желают занять свой досуг полезным и приятным занятием. В ближайшие дни спортивные мероприятия у нас также запланированы на 1 марта, 8 марта и к празднику Наурыз», - добавил руководитель Турксибского ЦАД Самат Бисенов.
68-летняя алматинка Гульнара Каблакатова в ходьбе по скандинавской ходьбе участвует четвертый год подряд.
«Благодаря нашему центру я нашла много хороших друзей. Физически окрепла и духовно поправилась. Я в центр пришла после смерти своей мамы. Так получилось, что в это время как раз вышла на пенсию, и мне нужно было занять себя. Вот так я пришла в центр активного долголетия и сейчас не жалею об этом», - поделилась женщина.