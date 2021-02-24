Пенсионеры прошлись скандинавской ходьбой в Алматы в честь 30-летия Независимости РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках 30-летия Независимости РК в роще Баума в Алматы для представителей старшего поколения было организовано спортивное мероприятие по скандинавской ходьбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортивное мероприятие организовано центром активного долголетия по Турксибскому району города Алматы.

«Сегодняшнее спортивное мероприятие посвящается 30-летию Независимости нашей страны. В нем участие приняли тридцать человек. Наш центр активного долголетия предоставляет услуги пенсионерам. Этот проект существует с 2018 года. У нас в районе центр открылся в 2019 году. К нам ходят люди старшего поколения от 60-ти лет и выше. Как вы видите, пенсионеры активно занимаются скандинавской ходьбой, лечебной физкультурой, йогой. В центре также предоставляется консультация врачей, психологов, юристов. По проекту у нас запланировано 100 человек в день. Часть из них занимаются в парке, часть ходят в парк Сейфуллина, часть ходят в сам центр», - рассказал руководитель центра активного долголетия по Турксибскому району Самат Бисенов.

Сегодня в центре активного долголетия задействованы 15 инструкторов по разным направлениям. По скандинавской ходьбе их трое.

«За полтора года работы нашего центра пенсионеры очень довольны. Улучшилось их здоровье, самочувствие в целом. Они нашли здесь много хороших знакомых. Двери нашего центра открыты всем желающим старшего поколения, которые желают занять свой досуг полезным и приятным занятием. В ближайшие дни спортивные мероприятия у нас также запланированы на 1 марта, 8 марта и к празднику Наурыз», - добавил руководитель Турксибского ЦАД Самат Бисенов.

68-летняя алматинка Гульнара Каблакатова в ходьбе по скандинавской ходьбе участвует четвертый год подряд.

«Благодаря нашему центру я нашла много хороших друзей. Физически окрепла и духовно поправилась. Я в центр пришла после смерти своей мамы. Так получилось, что в это время как раз вышла на пенсию, и мне нужно было занять себя. Вот так я пришла в центр активного долголетия и сейчас не жалею об этом», - поделилась женщина.