Пенсионеров спасли из пожара костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Двое полицейских Сарыкольского района спасли двух пенсионеров из пожара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Происшествие произошло 18 июля, когда полицейским удалось спасти пожилых жильцов дома.

В ходе автопатрулирования сотрудниками отдела полиции Сарыкольского района майором полиции Анваром Омаровым и старшим сержантом Александром Ильяшовым в поселке Сарыколь по улице Тәуелсіздік в частном секторе был замечен пожар. Сразу же стражами порядка было сообщено об этом дежурному отдела полиции и в пожарную часть. После чего полицейские незамедлительно бросились к дому, где уже горели хозяйственные постройки и дымом заволокло весь двор и соседние дома.

«Огонь стремительно подбирался к жилищу.Вероятность того, что деревянный дом может быстро вспыхнуть была очень велика, так как во дворе уже стоял густой дым. Когда мы забежали во двор, мы еще не знали есть ли кто-то из жильцов в доме», - рассказывает майор полиции Анвар Омаров.

Зайдя в дом полицейские увидели на кровати лежавшего в обморочном состоянии 68-летнего жителя дома Владимира Чиркова, инвалида 2 группы, который в силу того, что после болезни был парализован не мог самостоятельно спастись. Сотрудники полиции покрывалом вынесли его на улицу, где затем оказали первую медицинскую помощь, так как он не подавал признаков жизни. После вызвали медицинских работников.

Прибывшей машиной скорой помощи пожилой человек был доставлен в ЦРБ Сарыкольского района.

Также стражами порядка из дома была вынесена и 76-летняя хозяйка дома – Галина Зименко.

В настоящее время жизни людей ничего не угрожает, а предварительная причина пожара – возгорание сухой травы.

Местные жители благодарят полицейских за спасенные жизни, оперативность и смелость, человечность и неравнодушное отношение к людям.

«Спасибо родителям за достойных сыновей, спасибо руководству Департамента и отдела полиции, что воспитываете добросовестных и порядочных сотрудников», — говорит Галина Зименко.

К слову, женщина и сама недавно из-за болезни перенесла операцию.

Напомним, что это уже не первый случай спасения людей из огня сотрудниками области, и третий - Сарыкольскими полицейскими в этом году, что свидетельствует об оперативности, неравнодушном отношении к жителям и высокой боеготовности личного состава полиции.







