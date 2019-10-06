Пенсионеров полицейской службы наградили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проводят месячник по поддержке пожилых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в преддверии дня пожилых стражи порядка перечислили свой однодневный заработок в фонд Совета ветеранов - более 7 млн тенге.

«Более 200 пенсионеров полицейской службы – старше 70 лет. Каждому из них оказали материальную помощь. Радостным событием для ветеранов службы правопорядка стал праздничный обед и концерт, организованные родным ведомством», - рассказали в пресс-службе.





Начальник департамента полиции Марат Тулебаев вручил медали и грамоты пенсионерам, в годы службы проявившим высокий профессионализм и продолжающим активно участвовать в жизни полицейского ведомства.





«Встреча с бывшими коллегами и теплые воспоминания о годах работы – лучший подарок. Вспомнили годы молодости. Такие встречи дают нам заряд энергии, душевный всплеск», - поделился ветеран органов внутренних дел полковник в отставке Ермек Талгарбаев.

На учете в полицейском ведомстве – 2086 пенсионеров, 5 из них – ветераны Великой Отечественной войны, 28 тружеников тыла и 4 вдовы фронтовиков.