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04.10.2019 23:50
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04.10.2019 23:23
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Пенсионеров полицейской службы наградили в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проводят месячник по поддержке пожилых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в преддверии дня пожилых стражи порядка перечислили свой однодневный заработок в фонд Совета ветеранов - более 7 млн тенге.
«Более 200 пенсионеров полицейской службы – старше 70 лет. Каждому из них оказали материальную помощь. Радостным событием для ветеранов службы правопорядка стал праздничный обед и концерт, организованные родным ведомством», - рассказали в пресс-службе.
Начальник департамента полиции Марат Тулебаев вручил медали и грамоты пенсионерам, в годы службы проявившим высокий профессионализм и продолжающим активно участвовать в жизни полицейского ведомства.
«Встреча с бывшими коллегами и теплые воспоминания о годах работы – лучший подарок. Вспомнили годы молодости. Такие встречи дают нам заряд энергии, душевный всплеск», - поделился ветеран органов внутренних дел полковник в отставке Ермек Талгарбаев.
На учете в полицейском ведомстве – 2086 пенсионеров, 5 из них – ветераны Великой Отечественной войны, 28 тружеников тыла и 4 вдовы фронтовиков.
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