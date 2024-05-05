Пенсионеров-«дропперов» наказывают в Казахстане

В Казахстане с «дропперов» начали взыскивать полную сумму обналиченной ими денежной массы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в последнее время молодые люди и пенсионеры в поисках легкого заработка целенаправленно либо без полного понимания негативных последствий вовлекаются в мошенничество. Ими оформляются банковские карты и счета для вывода или транзита похищенных денежных средств. Лицо, участвующее в такой схеме и оказывающее посреднические услуги в цепочке манипуляций с украденными деньгами, именуется «дроппером».

- Важно понимать, что ответственность таких лиц неминуема, и в зависимости от умысла влечет уголовное либо материальное наказание. Ответственность за умышленное соучастие в мошеннических действиях наступает по статьям 28, 190 Уголовного кодекса и предусматривает до 10 лет лишения свободы, - предупредили в Генпрокуратуре РК.

Что касается материальной ответственности, то уже есть факты взыскания с «дропперов» полной суммы обналиченных ими средств путем признания денежной массы неосновательным обогащением (ст. 953 ГК РК).

Так, постановлением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Казахстан удовлетворен иск гражданки Т. о взыскании с «дропперов» свыше 20 млн тенге.

Судом установлено, что женщина, введенная в заблуждение мошенниками, перечислила вышеуказанную сумму на счета и карты четырех казахстанцев. Последние, в свою очередь, не в полной мере осознавая преступность происхождения поступивших денег, по ранее достигнутой договоренности перевели их неустановленным лицам.

Учитывая, что «дропперы» не приняли мер для выяснения оснований поступления денег и перечислили их иным лицам, суд расценил эти действия как распоряжение ими по своему усмотрению, а потому обязал вернуть полученное неосновательное вознаграждение.

В этой связи внимание граждан обращается на недопустимость участия в подобных аферах и неотвратимость ответственности за причастность к мошенничеству в любых формах его проявления.