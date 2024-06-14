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    05:37, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Пенсионерку спасли и 25 человек эвакуировали при пожаре в Акмолинской области

    пожар, дчс
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    25 человек были эвакуированы при пожаре на девятом этаже в многоэтажке Кокшетау. Также пожарные спасли из огня 73-летнюю пенсионерку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже многоэтажного жилого дома в Кокшетау. Загорелась мебель.

    Из квартиры была спасена 73-летняя женщина, также из дома были эвакуированы 25 жителей. Среди них четверо детей.

    - Благодаря оперативным и умелым действиям пожарных пожар удалось локализовать за 14 минут и ликвидировать за 20 минут. Тушение производилось одновременно с улицы с помощью пожарной автолестницы и из подъезда, — сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    Как добавили спасатели, жертв и пострадавших при пожаре нет.

    пожар, спасатели
    Фото: ДЧС Акмолинской области

     

    Теги:
    ДЧС МЧС Спасение Регионы Казахстана Регионы Кокшетау Спасатели Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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