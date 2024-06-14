Пенсионерку спасли и 25 человек эвакуировали при пожаре в Акмолинской области

25 человек были эвакуированы при пожаре на девятом этаже в многоэтажке Кокшетау. Также пожарные спасли из огня 73-летнюю пенсионерку, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже многоэтажного жилого дома в Кокшетау. Загорелась мебель.

Из квартиры была спасена 73-летняя женщина, также из дома были эвакуированы 25 жителей. Среди них четверо детей.

- Благодаря оперативным и умелым действиям пожарных пожар удалось локализовать за 14 минут и ликвидировать за 20 минут. Тушение производилось одновременно с улицы с помощью пожарной автолестницы и из подъезда, — сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Как добавили спасатели, жертв и пострадавших при пожаре нет.