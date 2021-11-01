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Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Павлодаре

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Ноября 2021, 09:35
Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пенсионерка пострадала в результате ДТП в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«31 октября в 13:10 часов по улице Катаева 25-летний водитель автомашины Toyota Camry совершил наезд на 68-летнего пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в больницу», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Стражи порядка отметили, что автотранспорт водворен на специальную штрафную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.

С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 451 ДТП, в результате которых 38 погибло, 676 травмировано.

Павлодарская область   ДТП   Происшествия  
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