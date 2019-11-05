Пенсионерку с инвалидностью осудили за смертельное ДТП в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пожилая женщина признана виновником аварии, в результате которой погибло 2 человека, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу регионального суда. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

ДТП произошло на 252 километре трассы Алматы – Усть-Каменогорск. Согласно материалам делам, водитель нарушила правила дорожного движения и спровоцировала аварию. В результате ДТП 1 человек пострадал и двое погибли.

Женщину признали виновной и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

«Назначенное наказание считать условным с установлением пробационного контроля на весь срок. При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, ее пожилой возраст (67 лет), инвалидность, положительную характеристику по месту жительства, добровольное возмещение материального ущерба, совершение впервые преступления по неосторожности», - говорится в постановлении суда.

Потерпевшие также не просили назначить женщине наказание, связанное с лишением свободы.